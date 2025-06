PALUMBI: “NOI CONTINUIAMO A GOVERNARE TORRICELLA RISPETTANDO LEGGI E REGOLE, DA BRANDIMARTE SOLO SOLITARIE ESTERNAZIONI SENZA VERIFICHE… STUDI DI PIÙ E SCRIVA DI MENO”

Ancora una volta il consigliere d’opposizione Iwan Brandimarte si distingue per l’inusuale frequenza delle sue esternazioni, purtroppo non accompagnate da altrettanta accuratezza nella verifica dei fatti. Nell’ennesimo comunicato stampa paventa inesistenti mancanze di trasparenza da parte dell’Amministrazione Palumbi, facendo affermazioni non solo destituite di ogni fondamento, ma che appaiono come il continuo e maldestro tentativo di generare confusione e sospetto, senza alcun riscontro oggettivo.

I cittadini meritano chiarezza: ogni attività svolta nei locali comunali dell’ex “Centro Link” è regolarmente autorizzata tramite specifici atti amministrativi, con pagamento del relativo corrispettivo. Non si fanno eccezioni, neppure per chi eroga servizi di pubblica utilità, come i medici di base che pagano regolarmente un canone d’affitto. Basti citare la delibera n. 63 del 12 giugno 2025 – facilmente consultabile sull’albo pretorio comunale – che evidentemente il consigliere Brandimarte non si è preso la briga di leggere, preferendo imboccare scorciatoie polemiche.

Altrettanto infondate le insinuazioni in merito ad assegnazioni o affidamenti diretti di lavori su impianti sportivi o mezzi comunali. Forse il consigliere ignora – o finge di ignorare – che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) consente gli affidamenti diretti, nel rispetto del principio di rotazione, per importi inferiori ai 150mila euro. La norma è chiara e trasparente: non serve distorcerla per creare polemiche ad arte.

A fronte del continuo attivismo mediatico del consigliere Brandimarte, colpisce invece il silenzio assordante del resto del gruppo "Uniti per Torricella": né il capogruppo Monica Di Blasio, né la consigliera Annalisa Ioannone sembrano condividere le posizioni del collega, che si firma da solo, a riprova di un’opposizione già sfilacciata e priva di coerenza politica a meno di un anno dalla sua costituzione.

In conclusione, l’Amministrazione Palumbi continuerà a operare con trasparenza, rigore amministrativo e rispetto delle regole, senza lasciarsi trascinare nel fango da polemiche gratuite. Invitiamo il consigliere Brandimarte, nell’interesse stesso del ruolo istituzionale che ricopre, a dedicare meno tempo alla scrittura di comunicati infondati e più attenzione allo studio degli atti e delle normative vigenti. I cittadini di Torricella meritano un dibattito serio, fondato sui fatti, e non sulla propaganda politica.

L’Amministrazione Comunale di Torricella/ il Sindaco Daniele Palumbi