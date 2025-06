VIDEO/ COOPERAZIONE ACCADEMICA E DIPLOMATICA TRA ITALIA E BRASILE: L’ATENEO DI TERAMO AL CENTRO DEL DIALOGO

Obrigada: UNITE incontra il Brasile. Nel quadro degli appuntamrnti istituzionali programmati dall'Università di Teramo mirati a favorire i rapporti internazionali tra atenei, questa mattina l'ambasciatore brasiliano Renato Mosca de Souza si è stato ricevuto in visita nel polo universitario teramano.

"Sviluppare un sistema accademico aperto allo scambio culturale globale favorisce l'acquisizione di competenze che contribuiscono ad accrescere la qualità della ricerca, attraendo studenti e ricercatori da un'area strategica come quella del Brasile in America Latina" dichiara il Magnifico Rettore Christian Corsi.

Nel dialogo istituzionale che si è tenuto al tavolo del Rettorato, Federico Carli della Fondazione omonima ha ribadito le similitudini tra i due Paesi, focalizzando l'attenzione sulle peculiarità della Regione Abruzzo.

In accordo, l'ambasciatore brasiliano conferma che "tra le tematiche più dibattute insiste quella sul cambiamento climatico e la necessità di ridurre le emissioni di CO2, in una terra dove la deforestazione della Foresta Amazzonica resta la problematica principale."

Per queste ragioni, il partenariayo ideale tra gli atenei brasiliani e qhello teramano si concetrerà nell'ambito scientifico biotecnologico, apportando dirette conseguenze benefiche anche sul settore agro-alimentare e veterinario, e quindi ambientale.

Al gradito omaggio di una raccolta fotografica su Bosco Martese, luogo autentico di importanza storica per il nostro territorio, richiamo geografico alla foresta pluviale brasiliana, consegnato all'ambasciatore Renato Mosca de Souza è seguita la consueta visita ai laboratori per convalidare l'attenzione all'egregio lavoro svolto nella ricerca dall'Università di Teramo, che ha concluso l'incontro.

EUGENIA DI GIANDOMENICO

L'InterventodelMagnificoRettoreChristianCorsi

Èungrandeonorepermeepertuttinoioggiospitarel’AmbasciatoredelBrasileRenatoMoscadeSouza,alqualerivolgoilpiùcalorosobenvenutonelnostroAteneoenellanostraregione.Voglioringraziarlamoltoperlasuadisponibilitàeperesserequiall’UniversitàdegliStudidiTeramo.Unringraziamentocheestendoancheall’interaAmbasciatadelBrasileeall’Associazione“GuidoCarli”,inparticolarealPresidenteFedericoCarli,chehacollaboratoallacreazionediquestaopportunità.Questavisitasiinserisceinunpercorsodidialogogiàbenavviatochelascorsasettimanacihavistoospitidell’AmbasciatoreaRomaperunconfrontocostruttivoconsetterettoridialtrettanteprestigioseuniversitàbrasiliane.SitrattadegliateneiedeicentridiricercachefannopartedellaretedellaSantaCatarinaAssociationofEducationalFoundations(ACAFE)delloStatodiSantaCatarina,associazionechecomprendeoltre142milastudentiiscrittiacorsidilaureatriennaleemagistraleeoltre20milanellafasedelpost-laureaedellaricerca.

Abbiamoinquestaoccasionegiàpotutoconstatarelavivacitàculturaleescientificadegliateneibrasilianieverificarenumerosipuntidicontattoeopportunitàdicrescitacomune.EsiamofelicidipoterannunciarecheunadelegazionedellanostrauniversitàdameguidatasaràinvisitaufficialeinBrasileafinesettembreperconsolidareaccordieopportunitàfruttodeldialogoincorso.

Anchealivellopiùgenerale,negliultimitempi,ItaliaeBrasilehannodimostratounafortesintonianell’affrontarealcunedellesfidepiùurgentidellanostraepoca.Dallalottaaicambiamenticlimaticiallatransizioneenergetica,dallasicurezzaalimentareallanecessitàdisuperareledisuguaglianze,inostriduePaesihannocondivisoimpegnieunavisionecomune.Sitrattaditemichenonsonosoltantoprioritàinternazionali:sonolefondamentasucuisicostruisceilfuturodellegiovanigenerazioniediquellecheverranno.Èpropriosuquestifrontichesimisuraoggilaresponsabilitàdellacomunitàinternazionale,elacollaborazionetraItaliaeBrasilerappresentaunesempioconcretodiimpegnocondivisoedivisionesolidale.

LerelazionibilateralitraItaliaeBrasilesicollocanoinuncontestodiconsolidataamiciziaedireciprocafiducia,testimoniandoundialogocostruttivoecontinuo.Sulpianoistituzionale,irapportitrainostriPaesicontinuanoasvilupparsisecondolelineeguidadelPianod'Azionedel“PartenariatoStrategico”firmatonel2010,esonocoordinatedagliindirizzistabilitidalConsigliodiCooperazioneItalia-Brasilechevalutaiprogressicompiutisulfrontedellesfidedellacooperazionebilateraleneivarisettoridiinteressecomune.Senzadimenticarel’importanteiniziativadella“ConferenzaItalia-AmericaLatinaeCaraibi”,cheilGovernoitalianoorganizzaascadenzabiennalecontuttiiPaesidelcontinentelatino-americano.

Inquestocontestosiinserisceancheilprocessoinattodiaccordotral’UnioneEuropeaeiPaesidelMercosur(Argentina,Brasile,Paraguay,Uruguay)cherappresentaun’importanteopportunitàdiinvestimentoperinostriPaesie,interminidipesoeconomico,iltrattatocommercialepiùrilevantestipulatodall’UE.FraiPaesiinteressatiall’Accordodiliberoscambio,ilBrasilerisultaquelloconilmaggiorerilievoperleesportazioniitalianenell’area(circai3/4deltotale),principalmenteperduefattori:leampiedimensionidelmercatointernoincuiapprossimativamentelametàdellapopolazionesicollocanellaclassemediaperlivellidibenessereediconsumoeilsuoruolodi“snodo”pergliscambiconilrestodell’AmericaLatina.Traiquattropaesifirmataridell’accordo,nel2023ilBrasileèancheilprincipalefornitoreperl’Italia,conun’incidenzadel75%sull’importcomplessivodall’area.LeimportazionidalBrasilesonocresciutemediamentenelperiodo2019-2023del9,7%,ehannointeressatoprevalentementeprodottidell’agricolturaedell’industriaestrattiva.

Oltreairapportieconomici,alegarcialBrasileèilfattocheilPaeseospitiunadellepiùnumerosecomunitàitalianealmondo:deicircaseimilioniemezzodiconcittadiniresidentiall’estero,oltresettecentomilavivonoinBrasile–circal’11%deltotale–mentresecondoipiùrecentidatifornitidall’ambasciataitalianaaBrasilia,inostriconnazionaliiscrittineglischedariconsolaridellareteinBrasilehannosuperatole730.000unità.

Ilsettoreculturalecostituisceunodeipilastridellacooperazioneitalo-brasiliana.DasempreinostriPaesievidenzianol’importanzadellaculturacomestrumentodipromozioneeconsolidamentodellereciprocherelazioni.InquestocontestoèimportantesottolinearecomeladomandadilinguaeculturaitalianainBrasileèincontinuoaumentoecheilBrasileèall’undicesimopostosu119Paesipernumerodistudentidiitaliano.

AltrofondamentaletassellodellerelazionifraItaliaeBrasileècostituitodallacooperazioneeconomica,chestaattraversandounafasemoltopositiva.Bastipensarechenel2024leesportazionibrasilianeversoilnostroPaesehannoraggiuntounvaloredi4,54miliardidieuroeleimportazionidall’Italiasonostateparia5,79miliardidieuro.IlBrasileèal25°postocomepaesefornitoredell’Italia,conunaquotadimercatodello0,8%,mentresiposizionaalposto24comedestinatariodell’exportitaliano,perunaquotadimercatodello0,9%.L'Italiaèil15°mercatodidestinazionedell'exportdelBrasileedèil7°fornitoredelBrasileconunaquotadimercatodel2,4%.

PerquantoriguardagliinvestimentidaparteitalianainBrasilenel2024,questihannoraggiuntoquota13,2miliardidieuro,conunanettaconcentrazioneneisettoridell’elettricitàegas,dellamanifatturaedelletelecomunicazioni.

ÈintalequadrocheauspichiamounulteriorerafforzamentodellacollaborazionetraiduePaesiintuttigliambitidicomuneinteresse.

EtaliintentisonoperfettamentealcentrodelruoloedellavisionecheilnostroAteneorappresenta:comeuniversitàpubblicasiamounpilastrofondamentaledellademocraziaeunpresidioculturaledovesicoltivailsapere,siformanocittadiniconsapevoliesicostruisceilfuturodellasocietàattraversolaformazione,laricercaelaconoscenza.IlmiomandatoallaguidadiquestoAteneoèiniziatodapocopiùdiseimesiesicaratterizzaperunaprofondariorganizzazioneeperlavolontàdirilanciodellanostravocazionedicomunitàcheponealcentrolepersoneesifondasuivaloridiinnovazione,inclusioneesostenibilità.Lavoriamoognigiornoperrenderequestauniversitànonsolounluogodieccellenzaaccademica,maancheunpuntodiriferimentoperlosviluppoculturale,socialeedeconomicodell’interoterritorio.

Lanostrauniversitàaccoglieedèanimatadaunanumerosapopolazionestudentescaedèunpuntodiriferimentoregionaleenonsoloperlaricerca,conparticolareattenzioneaisettoriagroalimentare,veterinario,dellescienzesociali,giuridicheecomunicative.Inquestiambitilavoriamoinmanieraintegrataconilterritorioimplementandonumerosiprogettifinanziatialivellonazionaleeinternazionale.

L’Ateneosidistinguenelpanoramadegliateneiabruzzesiperlapresenzadiduepoliscientifici:ilpologiuridico-politico-comunicativoel'altronell'ambitoagro-bio-veterinario.Nelcomplessol’Ateneoèstrutturatoin5Dipartimentiehaun’offertaformativadi24corsidilaurea,17mastere7scuoledispecializzazione,7corsididottoratoneinostriDipartimenti,unointerateneo,4diinteressenazionaleeunodicarattereeuropeo.Nelcomplessol’Ateneopuòvantareunacomunitàdottoraledi132dottorandiehaconferitonegliultimitreanniaccademiciunamediadi50titolididottoratoperanno,intercettandorisorsecompetitive.Inostricorsididottoratohannoconsolidatonegliultimiannilalorovocazioneinternazionaleelacapacitàattrattivarispettoall’intercettazionedirisorseesterne:èaumentatal’attrattivitàdistudentistranieri,èstataconsolidatalamobilitàinternazionaleconunforteincrementodelleconvenzioniconistituzioniestereesièconsolidatalamobilitàinuscitadeidottoridiricercachehainteressatodal2020al2024oltreunosuquattrotraloro.All’attualeoffertasiaggiungono,inoltre,anchele12borsedidottoratofinanziatenell'ambitodellaScuoladiAltaFormazioneRegionaleperl’InnovazioneinOneHealth,natadallacollaborazionescientificatral’Universitàel’IstitutoZooprofilatticoSperimentaledell’AbruzzoedelMolise,conunapprocciointersettorialealleBiotecnologiecellulariemolecolari,alleScienzedeglialimentiealleScienzemedicheveterinarie,sanitàpubblicaebenessereanimale.

IlnostroAteneoèimpegnatonellarealizzazionedi3importantiprogettistrategici,finanziatifinoraconoltre60milionidieuro,cheprevedonoilraddoppiodellasedediMedicinaVeterinaria,larealizzazionedelCentroEuropeodiricercaAgro-BioSERVelarealizzazionedellaCittadelladellaCultura.

Siamoun Ateneoproiettatoversoilfuturoecrediamocheilfuturopassiancheattraversounarinnovatacapacitàdiusarel’internazionalizzazionecomelevaperstimolarelacrescitadeglistudenti,dellaricercaedelsistemaaccademiconelsuocomplesso.Comeuniversitàrappresentiamounnodostrategicoinunareteglobaledellaconoscenzaeperquestoriteniamofondamentalecoltivareestringerenuoverelazioniealleanzechepossano creareopportunitàesviluppocomune.

Perglistudentil’internazionalizzazioneèun’occasionediarricchimentopersonaleeprofessionale:consentediconfrontarsiconsistemiaccademicidiversi,acquisirecompetenzelinguisticheetrasversaliecostruireunprofilocompetitivoinunmercatodellavorosemprepiùglobale.Perlaricerca,significaaccessoaretiscientificheinternazionali,finanziamentieuropei,laboratoricondivisiesinergieprogettualicapacidiaffrontarelesfideglobaliconstrumentiinterdisciplinariecollaborativi.

Nelcontestocontemporaneo,gliateneinonsonopiùsololuoghiditrasmissionedelsapere,maspazidiconnessionetraculture,territoriegenerazioni.Sapercogliereepotenziareleopportunitàoffertedall’internazionalizzazioneèoggiunacondizioneimprescindibileperogniuniversitàchevogliaessereprotagonistadell’innovazione,dell’eccellenzaedellatrasformazionesocialeedeconomica.Questoincontroèdunqueun’occasioneperilnostro Ateneochemettiamoadisposizionedituttoilterritorioquirappresentatoda autorità,verticiaccademicieospitidelmondoistituzionaleedeconomico.

Inconclusione,l'incontrodioggirappresentaunmomentosignificativoperriaffermareilvaloredeldialogotraistituzioniaccademicheediplomatichecomefondamentopernuoveprospettivedicooperazioneedisviluppocomune.Lapresenzadell’ambasciatoreRenatoMoscadeSouzanelnostro Ateneononsolocionora,marafforzailnostroimpegnoaessereunpontetraculture,saperieopportunità.Siamoconvintiche,attraversoun’intensificazionedeirapporticonilsistemauniversitarioeproduttivobrasiliano,potremogenerarebeneficiconcretiperinostristudenti,perlaricercaeperilterritorio.Lesolidecollaborazionigiàattivedimostranoquantolacooperazioneinternazionalesiaunarisorsastrategica,chevogliamocoltivareefarcrescerecondeterminazioneevisione.Auspichiamochequestosiasolol’iniziodiuncamminocomuneancorapiùintenso,per lacrescitadeinostristudenti, dei ricercatori,dellanostracittàedellanostraregione,all’insegnadell’innovazione,dell’inclusioneedellosviluppocondiviso.

SiamolietidiproseguirequestoincontroconunavisitanelcampusdiAteneochetoccherà:

- Il laboratorio di Microbiologia Alimentare ( AgriBioSERV ), impegnato nella ricerca su microorganismi alimentari, per il miglioramento della qualità degli alimenti, lo sviluppo di nuovi alimenti funzionali e bevande fermentate e nella riduzione dell'impatto dei patogeni negli alimenti. Comprende :

o un’area comune per la caratterizzazione molecolare (genetica e fisiologica) di batteri lattici e lieviti e di agenti patogeni ;

o un’area per la fermentazione con particolare riferimento allo studio di interazioni degli alimenti con l'organismo umano mediante l'uso di sistemi innovativi ex-vivo ( GutModel ) ;

o una terza area per lo studio di tecnologie ed approcci innovativi a basso impatto ambientale per la riduzione dell'insorgenza di patogeni negli alimenti (molecole antimicrobiche, fotoplasma , ozonizzazione etc.).