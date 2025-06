AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE COMMENTA IL CASO DEL NIGERIANO A TERAMO: “APPROFITTA DEL VUOTO NORMATIVO”

Sta sollevando un acceso dibattito il commento pubblicato sui social da Massimiliano De Nardis, agente della Polizia Locale di Teramo, a margine della notizia del ritorno in città del cittadino nigeriano già noto per episodi di disturbo e comportamenti molesti negli spazi pubblici.

Nel suo intervento, pubblicato pubblicamente sotto un post online, l’agente ha denunciato la presunta consapevole strumentalizzazione dello stato giuridico dell’uomo, il quale – secondo De Nardis – “sta approfittando della propria condizione e dei vuoti normativi esistenti”, prendendosi gioco delle istituzioni e delle forze dell’ordine coinvolte nella gestione del caso.

“L’individuo – scrive De Nardis – disprezza consapevolmente gli aiuti che gli sono stati offerti e utilizza le offerte dei cittadini teramani per acquistare birra (con la quale poi si devasta) e sigarette di una marca specifica. Provate a comprargliene di un’altra!”

Il commento prosegue con un duro attacco al quadro normativo nazionale ed europeo, che – secondo l’agente – non garantirebbe strumenti efficaci per affrontare situazioni simili. “Questa è la dimostrazione – scrive – di uno Stato che ha smarrito la propria sovranità, dipendente da un’Unione Europea evanescente”, afferma.

Particolare rilievo viene dato anche alla mancanza di un regolamento di Polizia Urbana aggiornato. “L’ultimo risale agli anni ’60. Un regolamento moderno potrebbe dare un aiuto concreto alle forze di polizia per gestire questi casi e contrastare anche le bande giovanili che agiscono consapevoli della propria impunità”, conclude De Nardis.

Anche Teramo Vivi Città insorge contro il nigeriano non nuovo ad approcci del genere ed anche più pesanti in città. Marcello Olivieri riferisce, infatti che l'uomo era un gran frequentatore di Teramo nel periodo del covid. Anche allora fu fatta una gran fatica per rimandarlo a casa. Ma ora è tornato. Foto: Teramo Vivi Città