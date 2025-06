ITS TURISMO / IL PRESIDENTE RISPONDE: “ROSSI E CICCARELLI SI SONO DIMESSI PRIMA DEL CDA DI CONFRONTO…E L’ANAC HA APPROVATO TUTTO IL NOSTRO OPERATO”

Carissima Certastampa,

A seguito degli articoli di stampa diffusi in giornata odierna sulla situazione del CdA dell’ITS Academy Abruzzo Turismo e Cultura, è necessario fare alcune precisazioni per chiarire meglio i fatti e dare così la giusta informazione alla Collettività. I Consiglieri dimissionari (Andrea Ciccarelli e Mirko Rossi), pur essendo sempre stati invitati al confronto sulle “perplessità” da loro sollevate, hanno preferito dimettersi prima della riunione del CdA, sfuggendo così a qualsivoglia chiarimento e confronto. Tuttavia, la capacità di risposta dell’ITS e lo spirito di iniziativa degli altri componenti del CdA e del RUP hanno permesso di procedere nell’attivazione dei vari progetti. Va, inoltre, chiarito che il Prof. Valentini ha ritirato le sue dimissioni e resta ancora in seno al Consiglio di Amministrazione. Al momento egli ricopre, avendone il titolo (a differenza di altri che aspiravano a tale incarico pur non possedendo le “carte in regola” per svolgerlo), la carica di RUP per l’attivazione dei vari progetti PNRR e quanto da lui percepito per tale mansione è perfettamente in linea con i principi stabiliti dalla Legge pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Istituto. Infine, è bene chiarire che l’ANAC, interpellata dal Comune di Mosciano Sant’Angelo per avere chiarimenti su vari aspetti riguardanti l’ITS, ha espresso un chiaro parere favorevole rispetto a quanto fatto fino ad’ora, sottolineando che le varie “perplessità” espresse dal Vice Sindaco moscianese sono totalmente prive di fondamento e che l’operato della Fondazione è in linea con i principi fondamentali del Diritto, cosa messa invece in dubbio dal Vice Sindaco Rossi, nonostante un Ente titolato abbia affermato il contrario. Si ritiene, pertanto, che qualsivoglia speculazione rispetto all’operato del CdA e di tutto l’ITS sia assolutamente strumentale arrecando un danno di immagine rilevante all’Istituto: danno che, appare quanto mai curioso, viene fatto proprio da un socio fondatore (il Comune di Mosciano Sant’Angelo), che al momento risulta insolvente, e da un suo rappresentante che a parole si dice legato alla Fondazion e dal suo successo, ma, nei fatti, opera in senso totalmente opposto. Il Vice Sindaco Rossi, in rappresentanza del Comune, nel corso degli ultimi tre anni ha sempre dichiarato, ma mai fattivamente attuato la messa a disposizione della sede, di talché il CdA ha rischiato di perdere l’assegnazione dei fondi PNRR, vitali per la crescita e sviluppo dello stesso ITS. Alla luce di tale agire del Vice Sindaco di Mosciano Sant’Angelo e dei tempi operativi ristretti, il CdA, checché ne dicano i Consiglieri dimissionari ha sempre agito nell’interesse di tutti i soci della Fondazione con trasparenza e nel pieno rispetto delle norme.

Erminio Di Lodovico

Presidente Fondazione ITS Abruzzo Turismo e Cultura