AUTO CONTRO MOTO DAVANTI AL BURGER'S KING, GRAVE UN 38ENNE



Grave incidente stradale oggi sulla Statale 16, all’altezza del Burger King a Giulianova. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 38 anni, soccorso dai sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Teramo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico, rimasto rallentato per diversi minuti.



foto archivio