AZIENDA BIOTECH TERAMANA NELLA SILICON VALLEY, TRA LE MIGLIORI AL MONDO

Dal 16 al 27 giugno 2025, la ZanBiotech di Giulianova sarà protagonista di un'esperienza unica nella Silicon Valley, cuore dell'innovazione mondiale. La start up biotecnologica, fondata e guidata dal dottor Antonio Zancocchia, avrà infatti in quei giorni l'opportunità di confrontarsi con i maggiori investitori internazionali. La società, essendo stata selezionata tra le 14 migliori realtà del settore della medicina personalizzata, potrà infatti partecipare al programma “Innovit”, iniziativa di eccellenza promossa dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

La ZanBiotech è all’avanguardia nello sviluppo di terapie innovative per rallentare l'invecchiamento cellulare e trattare patologie degenerative attraverso lo studio del profilo genetico individuale.

"Essere stati selezionati è motivo di immenso orgoglio, non solo personale ma per Giulianova e l'Abruzzo – sottolinea il dottor Zancocchia, Presidente e Amministratore Delegato di ZanBiotech- Questa opportunità dimostra che l'eccellenza scientifica può nascere ovunque, quando si coniugano competenza, visione e determinazione."

Il programma “Innovit”, gestito dal centro di innovazione italiana a San Francisco, rappresenta una delle iniziative più prestigiose per l'internazionalizzazione delle startup italiane. La presenza della società giuliese sarà un'occasione unica per promuovere non solo l'eccellenza scientifica locale, ma anche l'immagine di un territorio ricco di potenzialità, cultura e bellezze naturali, capace di attrarre talenti e investimenti internazionali. Proprio per questo l’ Amministrazione Comunale desidera esprimere compiacimento e porgere all’azienda le sue vive congratulazioni, auspicando il taglio di ulteriori, positivi traguardi.