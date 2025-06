RIFIUTANO DI PAGARE IL CONTO IN UN LOCALE DI TERAMO: UNO DEI QUATTRO TUNISINI DENUNCIATO E TRASFERITO AL CPR

Nella notte del 20 giugno 2025, la Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Benvenuto Cellini, a Teramo, in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa per una lite in un’attività commerciale. Quattro cittadini tunisini si sarebbero rifiutati di pagare il conto, generando tensione con il personale del locale.

All’arrivo della volante, uno dei soggetti coinvolti, privo di documenti identificativi, è stato accompagnato negli uffici della Questura per il consueto foto-segnalamento. Una volta giunto in Questura, però, l’uomo – un 35enne – ha assunto un atteggiamento estremamente aggressivo nei confronti degli agenti, compiendo atti di autolesionismo e danneggiando gli arredi della struttura.

A seguito di questi comportamenti, è scattata la denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 del codice penale), danneggiamento (art. 635 c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e violazione delle norme sull’immigrazione (art. 10 bis del Testo Unico sull’Immigrazione).

Considerata la pericolosità del soggetto e il suo status di richiedente asilo, è stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. Il trasferimento è stato eseguito dagli agenti della Questura di Teramo.

La Polizia di Stato ribadisce l’impegno quotidiano nel presidio del territorio e nella tutela dell’ordine pubblico, garantendo interventi tempestivi in risposta a ogni situazione di emergenza o illegalità.