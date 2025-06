PASSAGGIO DI CARABINIERI E POLIZIA ALLA VILLA COMUNALE E DINTORNI: IDENTIFICATO UN PUSHER...MA NON BASTA

Un’operazione antidroga ad ampio raggio è stata condotta nelle scorse ore nella città di Teramo, con particolare attenzione a piazza Garibaldi, Viale Mazzini, la Villa Comunale, via Nicola Dati e i giardini Marcozzi. Il controllo, eseguito dai Carabinieri con il supporto della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha visto il controllo di diverse persone, alcune delle quali con precedenti specifici.

Nel corso delle verifiche, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. Successivamente, ulteriori quantità di droga sono state rinvenute nella sua abitazione, insieme a un bilancino di precisione.

L’operazione rientra in un piano di controlli intensificati volto a rispondere alla crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno confermato che tali attività continueranno senza sosta nei prossimi giorni.

In parallelo, si segnala che la persona che aveva trovato rifugio sotto i portici dell’ex Banco di Napoli, in centro città, è stata avviata a una soluzione temporanea. Secondo quanto riferito, sarebbe in partenza nella serata di oggi dall’aeroporto di Roma per fare ritorno presso la propria residenza.

L’azione, condotta in accordo con l’Amministrazione comunale, punta a rafforzare il senso di sicurezza tra la popolazione e a dare un segnale concreto di presenza dello Stato sul territorio. Ma non è così.