AL VIA I FESTEGGIAMENTI PER LA MADONNA DELLE GRAZIE A TERAMO: TRA RELIGIONE, CULTURA E MUSICA

Dal 23 giugno al 2 luglio un ricco cartellone di eventi organizzato da Teramo Nostra. Spettacoli, libri, teatro e musica popolare davanti al Santuario.

Teramo si prepara a celebrare la Festa in onore di Maria Santissima delle Grazie, Compatrona della città. Accanto al programma religioso, che prenderà il via lunedì 23 giugno, è stato varato un ricco cartellone di eventi culturali curato come ogni anno dall’associazione Teramo Nostra. Tutte le iniziative si terranno all’interno della tensostruttura posizionata davanti al Santuario della Madonna delle Grazie, nel cuore del quartiere omonimo.

Il primo appuntamento è previsto sabato 21 giugno alle ore 19.00, con un incontro dedicato al ricordo di alcuni poeti teramani: Alfonso Sardella, Lucio Cancellieri, Candeloro Lupi e Mirko Papirii. L’incontro sarà curato da Vittorio Verducci.

Domenica 22 giugno alle 19.30, spazio al teatro con lo spettacolo “Felicità”, messo in scena dall’associazione culturale “L’Ascensore”, con la regia di Anna Colaiacomo.

Lunedì 23 giugno alle ore 19.00, riflettori sull’editoria locale: sarà presentato il libro di Elso Simone Serpentini, “Enrico Sappia e gli scritti pugliesi” (Artemia edizioni), con la partecipazione di Maria Cristina Marroni e Luigi Guerrieri, introdotti dal presidente di Teramo Nostra Piero Chiarini.

Il giorno successivo, martedì 24 giugno alle 19.00, sarà protagonista Giovanna Albi con il suo libro “Il castello di carte” (Di Felice Edizioni).

Mercoledì 25 giugno, sempre alle 19.00, sarà inaugurata la mostra “San Francesco e il Cantico delle Creature” a cura del pittore Sandro Melarangelo, direttore artistico di Teramo Nostra.

Giovedì 26 giugno alle 19.30 verrà presentata l’opera postuma di Padre Claudio Narcisi, “Il Santuario della Madonna delle Grazie”. La serata sarà condotta dal giornalista Antimo Amore.

Venerdì 27 giugno alle ore 19.00, si terrà la cerimonia di consegna del Premio “Anna Pepe”, riconoscimento conferito a figure che si distinguono per l’impegno sociale e solidale in città. La serata sarà condotta da Laura De Berardinis e accompagnata dalle musiche di Franco Di Donatantonio.

I premiati:

• Premio alla memoria: Gabriella Mazza

• Premiati: Silvana Di Francesco, Gaetano Di Blasio, Barbara Passerini, Lina Ranalli, Roberta Di Silvestro, Lucia Di Pietro, Lucia Simioni, Ileana Lauri, Cecilia Pilotti, Marcello Maranella, Mirna Protassi, Italia Palucci Pace

Sempre venerdì 27 giugno, alle ore 21.15, appuntamento con la musica popolare: protagonista “La notte dell’organetto” a cura di Andrea Tassoni.

Domenica 29 giugno alle 19.30, spazio alla memoria di Franco Graziani, insegnante e politico, con la consegna della 3ª Borsa di studio del Liceo Classico Melchiorre Delfico. Interverranno la dirigente Maria Letizia Fatigati, Piero Chiarini e Loredana Di Giampaolo. Musiche di Franco Di Donatantonio.

Lunedì 30 giugno alle 19.00, concerto del Coro dell’Associazione “La Torre” di Torricella Sicura, diretto dal M° Emiliano Ioannacci, con letture di Gabriele De Ruggeris.

Martedì 1° luglio alle ore 20.30, presentazione del libro per bambini di Franca Giannella, “Fiorellina in Magdagascar”. Interverranno Loredana Di Giampaolo e Fausta Di Leonardo.

Gran finale mercoledì 2 luglio:

ore 8.30 : esibizione del Concerto Bandistico Città di Noicattaro presso la Casa di Riposo “De Benedictis”;

ore 11.00 : concerto sotto i portici del Banco di Napoli in Corso San Giorgio;

ore 18.00 : musica itinerante nel centro storico;

ore 19.00 : accompagnamento alla Processione della Madonna delle Grazie ;

ore 21.00 : concerto lirico conclusivo presso la tensostruttura di Largo Madonna delle Grazie;

ore 24.00 : spettacolo di fuochi pirotecnici della ditta Giuseppe Di Marco;

ore 00.30: estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Un programma ricco e variegato che affianca alla solennità della tradizione religiosa un'offerta culturale pensata per tutta la cittadinanza.