RITROVATO IL CORPO DEL VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO

È stato ritrovato senza vita il corpo del vice ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile di Nuoro. La tragica scoperta è avvenuta nella zona di Campotino, a Collecorvino, a poca distanza dal luogo in cui, nelle ore precedenti, era stata rinvenuta la sua auto.

Le ricerche erano scattate dopo che il poliziotto era stato dato per disperso, facendo immediatamente attivare le unità operative tra Abruzzo e Sardegna. Nelle prime ore della giornata odierna, il ritrovamento dell’auto aveva fatto temere il peggio. Oggi, la conferma: il corpo, purtroppo privo di vita, è stato localizzato in un’area di difficile accesso, poco distante dal veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, i tecnici della Scientifica e il medico legale per gli accertamenti del caso. Al momento non vengono escluse ipotesi, ma secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Tuttavia, le indagini sono in corso e ogni pista resta aperta.

Il vice ispettore, stimato e apprezzato tra i colleghi, era in servizio da anni nella squadra investigativa della Mobile di Nuoro. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’intero corpo della Polizia di Stato e la comunità locale.

Massimo riserbo è mantenuto sull’identità dell’uomo in attesa della comunicazione ufficiale alla famiglia.