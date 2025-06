E COME VOLEVASI DIMOSTRARE ...OZIGBO È TORNATO IN CITTÀ



E’ tornato. Ozigbo, il nigeriano “ospite” di Corso San Giorgio è tornato. Così come - senza molta fatica in verità - avevamo pronosticato ieri, la “trasferta” romana è durata solo mezza giornata. Questa mattina, era infatti regolarmente presente nella sua “residenza aprutina”. La Polizia, come da prassi, lo ha intercettato e accompagnato in Questura, per la notifica del nuovo permesso di soggiorno in formato elettronico, con il quale gli sarà più facile imbarcarsi venerdì prossimo sul volo per la Nigeria. Sempre che decida di prenderlo. E visti i precendeti