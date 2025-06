VIDEO-FOTO/ RIAPRI-AMO IL GRAN SASSO 1 / LA MANIFESTAZIONE, LA MONTAGNA C’È…

Qualcuno potrà dire che non sia stata un successo di pubblico, la manifestazione organizzata ai Prati di Tivo, il sit in proposto dal Sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, per cercare di sollecitare una rapida soluzione della vicenda giudiziaria che vede sempre più ingarbugliarsi lo scontro tra il gestore Marco Finori, da una parte, e la Gst (proprietaria degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva) dall’altra, con la Provincia (proprietaria della cabinovia) e l’Asbuc (proprietaria dei terreni) a far da interessato corollario. Ma forse, a ben guardare, non era il numero dei presenti a segnare la riuscita dalla manifestazione, benché la presenza di una cinquantina di persone non sia poca cosa, quanto la manifestazione stessa, perché era la voce di un Comune, quello di Pietracamela, che da troppo tempo patisce gli effetti negativi della guerra dei Prati, così come la voce di Fano Adriano, e quella di Crognaleto… la voce della montagna e della gente che vuole riprendersela.