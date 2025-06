CARABINIERI IN AZIONE NEL TERAMANO: DENUNCE, ARRESTI E CONTROLLI STRAORDINARI SUL TERRITORIO

Controlli straordinari, denunce e un arresto: è questo il bilancio delle ultime attività condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, impegnati in un’intensificazione delle operazioni di contrasto ai reati predatori, alla guida in stato di alterazione e al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari della Compagnia di Alba Adriatica hanno denunciato due automobilisti: uno sorpreso alla guida con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito e un altro risultato positivo all’uso di droghe. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, mentre il secondo è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore.

Nel corso del servizio, sono state controllate 115 persone e 50 veicoli, ispezionati 12 esercizi pubblici e verificati 11 soggetti sottoposti a misure restrittive alternative al carcere.

A Mosciano Sant’Angelo, un uomo è stato denunciato per rapina. Secondo quanto ricostruito dai militari della locale stazione, avrebbe bloccato la vittima mentre questa stava lasciando il parcheggio dopo un prelievo bancomat, impedendole di avviare l’auto e sottraendole il portafogli. I Carabinieri sono riusciti a identificarlo rapidamente e a recuperare l’intera refurtiva, composta da 100 euro in contanti, documenti e carte bancarie, restituendo il tutto al legittimo proprietario. Nessuna lesione per la vittima.

A Teramo, nella zona di Piazza Garibaldi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile congiuntamente alla Stazione di Torricella Sicura hanno denunciato per spaccio di stupefacenti un cittadino straniero residente in città. L’uomo è stato trovato in possesso di 9,61 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sequestrato. Nello stesso contesto operativo sono stati rintracciati due stranieri colpiti da foglio di via obbligatorio, risultati inottemperanti: entrambi sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

A Silvi, i militari hanno arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Busto Arsizio. L’uomo dovrà scontare 6 anni e 2 mesi per una serie di furti aggravati compiuti in provincia di Varese tra il 2014 e il 2016. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Teramo.

Infine, ancora a Teramo, i Carabinieri hanno denunciato un uomo per lesioni personali. L’individuo, sorpreso a urinare nella villa comunale, avrebbe reagito con violenza al rimprovero di un passante, colpendolo al volto con un pugno. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

Proseguono, dunque, le operazioni di prevenzione e controllo sul territorio da parte dell’Arma, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare con fermezza ogni forma di illegalità.