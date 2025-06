FOTO/ INCIDENTE SUL LOTTO ZERO: TRE AUTO COINVOLTE, UN FERITO

Paura nel pomeriggio sull’ultimo tratto del Lotto Zero, in direzione Montorio al Vomano- Cona dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre automobili.

L’impatto è avvenuto in un punto particolarmente trafficato della tangenziale teramana. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e assistito nelle operazioni di soccorso, e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure a una persona rimasta ferita. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo: al momento non si conoscono le sue condizioni, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la direttrice verso Montorio. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.