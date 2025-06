VIDEO/ SCARICA RIFIUTI IN UN CESTINO PUBBLICO: TERAMANO SCOVATO DAL VIGILE ECOLOGICO

È stata sorpresa in flagrante mentre gettava sacchi di rifiuti domestici in un cestino pubblico destinato ad altro utilizzo. L’episodio si è verificato in via Randi, nel quartiere Gammarana, dove una cittadina teramana è stata individuata grazie al controllo attento del vigile ecologico del Comune di Calavarese e alle telecamere della zona.

La donna è stata identificata e verrà sanzionata per il conferimento illecito di rifiuti. Il cestino, infatti, è destinato esclusivamente a piccoli rifiuti urbani e non all’abbandono di sacchetti domestici, pratica che danneggia il decoro urbano e compromette la gestione corretta dei rifiuti.

Il Comune prosegue l’attività di controllo e sensibilizzazione sul corretto smaltimento, annunciando tolleranza zero verso comportamenti incivili e sanzioni per chi non rispetta le regole.