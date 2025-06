I LETTORI CI SCRIVONO/ RIFIUTI E DEGRADO ALL'AREA DI SERVIZIO "TERRABIANCA" DEL LOTTO ZERO: ANCHE UN CASSONETTO ROTTO, SI ATTENDE L’INTERVENTO DI TERAMO AMBIENTE

Un cassonetto rotto abbandonato accanto a un accumulo disordinato di rifiuti, tra carta e RUR (rifiuti urbani residui), nell’area di servizio Q8 lungo il Lotto Zero, in direzione della costa. È questo lo spettacolo indecoroso che si presenta agli occhi di chi transita o si ferma nell’area, situata proprio a ridosso dell’autogrill dove molti automobilisti si fermano per una pausa o per mangiare.

Una scena che colpisce per il degrado e la mancanza di intervento, ancor più in un’area ad alta visibilità e frequentazione. Il cassonetto danneggiato, lasciato lì senza alcuna segnalazione o recinzione, contribuisce a peggiorare l’impressione generale di abbandono.

L’intera situazione porta con sé interrogativi urgenti: quanto tempo ancora occorrerà attendere prima che Teramo Ambiente, la società incaricata del servizio di igiene urbana, intervenga per il corretto smaltimento e il ripristino del decoro?

Cittadini e automobilisti chiedono risposte rapide e un intervento risolutivo. In una città che vuole puntare sul turismo e sull’efficienza, certe immagini sono inaccettabili.