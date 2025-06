IL TERAMESE - 44

Come, purtroppo, avevamo previsto, il nigeriano ospite di Corso San Giorgio… è tornato, vanificando ancora una volta tutti gli sforzi fatti dall’assessora Di Padova che, con grande pazienza, sta cercando di trovare una soluzione, sia per mangiare e dormire (ma che lui finge di accettare e poi rispunta sul Corso) sia, soprattutto, per consentirgli di tornare a casa… come lui dice continuamente di voler fare, ripensandoci ogni volta..