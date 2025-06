NASCE UNA NUOVA UNIONE DEI COMUNI… DEL GRAN SASSO

Un post che, nel linguaggio distratto dei social, sarebbe potuto passare per una battuta, visto il contesto e la foto a corredo, coi tre Sindaci che hanno animato la manifestazione ai Prati, seduti a tavola. Un post, quello del Sindaco Orlando Persia, che sarebbe potuto passare quasi come una battuta: “Dal sit-in dei Prati di Tivo, nasce l'idea dell'Unione dei Comuni del Gran Sasso Teramano!!! Presto ci saranno novità!”, ma chi conosce il primo cittadino di Crognaleto, leggendo tra le righe, ha intuito che non si tratta di una battuta, ma di un vero e proprio progetto. Sul quale, però, per ora Persia non dice altro: “Organizzeremo presto una conferenza stampa, nella quale spiegheremo la nostra idea - dice - lo scopo resta sempre lo stesso, rilanciare le nostre aree interne”. Si va dunque verso una nuova Unione dei Comuni nel Teramano, con Crognaleto, Pietracamela e Fano Adriano come fondatori, all’ombra del Gigante che… non ha più voglia di dormire.