FOTO/ TORRICELLA SICURA, L’ARTE EFFIMERA DELL’INFIORATA INCANTA ANCORA: OGGI LA SOLENNE CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI

Anche quest’anno si è rinnovata una delle tradizioni più sentite e affascinanti del territorio: l’infiorata artistica del Corpus Domini. Le strade di Torricella Sicura si sono trasformate in veri e propri tappeti floreali grazie alla passione e all’impegno di numerosi gruppi provenienti da tutta Italia, uniti qui per celebrare l’arte effimera in uno spirito di fede, bellezza e condivisione.

Tra i protagonisti della manifestazione i ragazzi della Pro Loco di Torricella, che hanno realizzato un quadro floreale coinvolgendo la comunità locale in un lavoro notturno intenso e partecipato. L’impegno è durato fino alle prime luci dell’alba, e oggi i visitatori hanno potuto ammirare le opere lungo il percorso, perfettamente curate nei dettagli e capaci di emozionare grandi e piccoli.

Il momento clou della giornata è stato questa sera, con la messa solenne e la tradizionale processione del Corpus Domini, che ha attraversato le vie ornate dai petali colorati. Un’occasione unica per vivere un’esperienza spirituale e visiva intensa, in un contesto che unisce arte, fede e identità culturale.

Una straordinaria opera corale, frutto di lavoro, dedizione e amore per la propria terra. Una festa che profuma di fiori e di comunità.