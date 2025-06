GIULIANOVA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI SANDRA CONSORTI

Giulianova si stringe attorno al dolore della famiglia Consorti Iustini per la scomparsa di Sandra Consorti, venuta a mancare a soli 57 anni dopo una malattia. Figura conosciuta e stimata in città, Sandra era già stata componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova, distinguendosi per il suo impegno civile e la sensibilità verso i temi della giustizia sociale e dell’uguaglianza. Alla famiglia va il pensiero commosso e la vicinanza dell’intera comunità in questo momento di profondo dolore. Ci uniamo al cordoglio per l'immatura perdita di Sandra, si legge sui socil, donna apprezzata per il suo spirito solidale, la gentilezza e l’instancabile volontà di migliorare il tessuto sociale della nostra città.