PIAZZA GARIBALDI, NUOVA RISSA E LUCCICA UN COLTELLO

Nuova storia di degrado quotidiano a Piazza Garibaldi, con l’ennesima scena di violenza e caos: lite tra extracomunitari, con spinte, cazzotti e anche il luccichìo della lama di un coltello. La zona, che dovrebbe essere un luogo di aggregazione e socializzazione, è diventata un'area di rischio, dove la sicurezza dei cittadini non è più percepita. Come sempre Carabinieri e polizia sono intervenuti, ma i partecipahti alla rissa si erano allontanati, come due ragazzi teramani che avevano dato appuntamento agli amici davanti alla chiesa, per ritrovarsi con le auto e partire insieme, ma che si sono letteralmente dati alla fuga alla vista del coltello.