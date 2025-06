VIDEO-FOTO/ CAOS A PORTA MADONNA PER LA FESTA: GIUSTIZIA, CANTIERI E GIOSTRE NELLO STESSO SPAZIO

Porta Madonna nel caos più totale. La giornata di oggi ha visto esplodere la confusione in uno dei punti più delicati della città, dove si concentrano almeno quattro cantieri attivi: due relativi al Tribunale, uno del Santuario della Madonna delle Grazie e quello, recentemente riavviato, degli scavi archeologici.

In questo scenario già congestionato, ha fatto la sua comparsa un ulteriore elemento di disturbo: le giostre autorizzate in occasione della festa della Madonna delle Grazie, organizzate dal comitato presieduto da Piero Chiarini. Oltre ai classici impianti ludici, sono comparse anche due tensostrutture, installate a ridosso del cantiere del santuario, creando ulteriore intralcio.

Il risultato? Un’intera area paralizzata. Soppressi i parcheggi solitamente disponibili per gli utenti e il personale del Palazzo di Giustizia, che si sono ritrovati senza spazi dove sostare. Malumore e disagi si sono diffusi rapidamente tra avvocati, dipendenti, cittadini e frequentatori del santuario.

«È impensabile che si possa dare l'autorizzazione a un’installazione del genere in un’area già così critica», commenta un dipendente del Tribunale. Anche chi si reca al santuario o chi semplicemente transita per la zona si trova a fare i conti con spazi stretti, traffico in tilt e percorsi pedonali compromessi.

Mentre si moltiplicano le segnalazioni, resta il nodo della mancanza di coordinamento tra enti e comitati. Nessuna risposta, al momento, da parte dell'amministrazione comunale, mentre i residenti e i lavoratori della zona chiedono interventi urgenti per riportare ordine.