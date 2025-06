VIDEO / UN NUOVO INIZIO PER CASTELNUOVO DI CAMPLI: LA RICOSTRUZIONE PRENDE FORMA

È un giorno di festa per la comunità di Castelnuovo di Campli. Dopo la devastante frana che ha colpito il paese, oggi si inaugura la costruzione delle prime 24 abitazioni destinate alle famiglie “sfrattate”. Il sindaco Agostinelli non nasconde la sua soddisfazione: "Oggi è un giorno storico per la nostra comunità. Abbiamo lavorato duramente per ricostruire il nostro paese senza delocalizzare le famiglie. È un risultato importante, che dimostra la nostra determinazione e la nostra volontà di rinascere". La costruzione delle nuove abitazioni è il primo passo verso la rinascita di Castelnuovo di Campli. Le famiglie potranno finalmente tornare a vivere nel loro paese, in case sicure e moderne. Il sindaco Agostinelli ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato: "Voglio ringraziare il commissario Castelli, la regione e tutti i soggetti coinvolti nel progetto di ricostruzione. Il loro sostegno e la loro collaborazione sono stati fondamentali per raggiungere questo obiettivo".

Oggi è un giorno di speranza e di rinascita, un giorno che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di questo paese coraggioso.