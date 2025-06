VIDEO / È COMINCIATA LA GRANDE ESTATE CAMPLESE

L'estate a Campli sarà ricca di eventi e appuntamenti imperdibili. Tra sagre, concerti e manifestazioni, il paese si prepara a vivere una stagione estiva indimenticabile. Uno dei punti di forza di questa estate sarà il concerto delle Vibrazioni, una delle band più famose e amate del panorama musicale italiano. Ma non sarà l'unico evento di rilievo: sagre, feste e manifestazioni di ogni tipo animeranno le strade e le piazze di Campli. Secondo l'assessore Pietro Quaresimale, la scelta di puntare sul turismo e sulla valorizzazione del paese è stata vincente. "Abbiamo lavorato duramente per far diventare Campli uno dei borghi più belli d'Italia - ha dichiarato - e ora possiamo raccogliere i frutti del nostro lavoro. L'estate sarà ricca di eventi e appuntamenti imperdibili, e siamo convinti che Campli sarà sempre più. una meta turistica di grande attrazione".