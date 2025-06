VIDEO/ AL VIA “RUSTELL’ – FESTIVAL ARROSTICINO D’ABRUZZO”: A TERAMO TRE GIORNI DI SAPORI, TRADIZIONI E FESTA POPOLARE, IL COMUNE COFINANZIA DANDO 20 MILA EURO

Al via la prima edizione di “Rustell’ – Festival Arrosticino d’Abruzzo”, evento unico nel suo genere interamente dedicato all’arrosticino, autentico simbolo gastronomico della regione, si legge nella cartellin a stampa diffusa oggi. L’idea nasce dall’Associazione Culturale Paradiso, fondata nel 2025 da sette donne teramane unite da una lunga amicizia e dalla volontà di promuovere le tradizioni e i sapori genuini dell’Abruzzo. Il nome “Paradiso” richiama la bellezza del territorio, ma custodisce anche un omaggio affettivo: le iniziali di Pasquale Cordoni, storico ristoratore, e Adele Cordoni, figura centrale dell’agroalimentare locale, entrambi profondamente legati alla comunità.

Dal 27 al 29 giugno, il Parco Fluviale di Teramo si trasformerà in un grande villaggio festoso, con musica folkloristica, spettacoli itineranti, animazione per bambini e ovviamente tanto arrosticino.

Il cuore pulsante del festival sarà la sfida tra otto produttori provenienti dalle quattro province abruzzesi: in palio il prestigioso premio “Rustell’ – Arrosticino d’Oro”, una scultura in ceramica alta un metro realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “Montauti” di Teramo, in collaborazione con l’Istituto d’Arte di Castelli.

La competizione si svolgerà domenica 29 giugno alle ore 18.00, con una doppia giuria – popolare ed esperta – presieduta dallo chef Cristiano Tomei. La cerimonia di premiazione è prevista alle 22.00 della stessa giornata.

Il taglio del nastro si terrà venerdì 27 giugno alle ore 11.00, con la partecipazione di Stellina e Gianluca, volti noti e amati dal pubblico locale.

Un festival pensato per tutte le età, per celebrare l’arrosticino come simbolo di convivialità e cultura popolare, in un’atmosfera calorosa, accogliente e profondamente abruzzese. Il Comune ci ha creduto così tanto a questa manifestazione che ha concesso un contributo di 20 mila euro, così come ci ha confermato l'assessore Antonio Filipponi.