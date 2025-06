AGGRESSIONE AL CARCERE DI CASTROGNO: DETENUTO MAGREBINO SFERRA COLPI DI PUNTERUOLO AD AGENTI DI CUSTODIA

Un nuovo episodio di violenza si è verificato nel carcere di Castrogno, a Teramo. Un detenuto magrebino, che non voleva rientrare in cella, ha sferrato tre colpi di punteruolo, costruito artigianalmente, al torace di due agenti di custodia. Fortunatamente, le ferite riportate dagli agenti non sono gravi, ma la situazione è sempre più difficile. L'episodio ha sollevato nuova preoccupazione tra il personale del carcere. Il detenuto magrebino, è sottoposto a indagine. Gli agenti di custodia, che sono stati feriti, stanno ricevendo le cure mediche necessarie al Mazzini. L'episodio è solo l'ultimo di una serie di incidenti che hanno coinvolto il carcere di Castrogno negli ultimi mesi.