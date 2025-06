VISITA ISTITUZIONALE DELL’AMBASCIATRICE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO

Il magnifico rettore Christian Corsi ha ricevuto oggi in visita istituzionale l’ambasciatrice della Repubblica Slovacca Karla Wursterová,a chiusura di un primo ciclo di incontri di rilancio della cooperazione accademica che ha visto la presenza in Ateneo nelle scorse settimane del vice ambasciatore tedesco Benjamin Hanna e dell’ambasciatore del Brasile Renato Mosca de Souza.

«Ancora prima di qualsiasi legame istituzionale ed economico - ha dichiarato il magnifico rettore Christian Corsi - i nostri due Paesicondividono la stessa visione sulla centralità e l’importanza delle istituzioni democratiche e la stessa fiducia nelle possibilità e nell’impegno comune all’interno dell’Unione Europea. Se l’Italia rappresenta un ponte naturale verso il Mediterraneo,la Slovacchia, con la sua posizione strategica nel cuore dell’Europa centro-orientale, è un hub essenziale per i corridoi paneuropeiche attraversano il continente».

«L’incontro odierno - ha aggiunto il Rettore - dà seguito alla volontà del nostro Ateneo di approfondire i rapporti già in essere di cooperazione culturale e accademica, a partire ad esempio dallacollaborazione con i diversi istituti superiori bilingue presenti in Slovacchia dove viene studiata la lingua italiana.Come Ateneo riteniamo strategico stringere nuove alleanze e intendiamo mettere queste relazioni a disposizione di tutto il territorio: il flusso di competenze e innovazione può e deve essere stimolo per la crescita economica, culturale e sociale della nostra comunità, attirando investimenti e rafforzando l’attrattività e lo sviluppo di un territorio sempre più aperto e competitivo».

«Ho accolto con molto entusiasmo – ha dichiarato l’ambasciatrice Karla Wursterová - l’invito del Rettore a visitare il Campus e a conoscere da vicino l’Università degli Studi di Teramo, centro di eccellenza europeo in diversi ambiti, tra cui quello delle scienze veterinarie, delle bioscienze, delle biotecnologie o delle tecnologie agroalimentari ambientali, che hanno trovato interesse da parte delle università slovacche con le quali, spero, a stretto giro, approfondirete il partenariato. Lacooperazione universitaria è uno degli strumenti chiave per sviluppare la cooperazione bilaterale tra i nostri Paesi e, durante la mia missione in Italia, io e il mio team vi stiamo dedicando particolare attenzione».

«Viviamo in un’epoca difficile - ha aggiunto l’ambasciatrice –e sono profondamente convinta che un’istruzione di alta qualità, nonché solidi principi e valori morali, di cui le università sono portatrici, rappresentinoil pilastro della formazione delle nuove generazioni e dei futuri leader. Sono molto lieta che la cooperazione tra Slovacchia e Italia in ambito accademico e scientifico sia già ben avviatae siamo pronti a organizzare la visita di una delegazione accademica slovacca a Teramo».