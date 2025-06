ERAMO, INTERVIENE IL SAPPE DOPO LE TENSIONI IN CARCERE: “POLEMICHE STRUMENTALI CHE METTONO IN OMBRA QUANTO SI FA TUTTI I GIORNI A CASTROGNO”

Ferma presa di posizione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri, dopo avere avuto notizia del grave atto di violenza avvenuto nella Casa circondariale di Teramo.

Giuseppe Pallini, segretario provinciale del SAPPE, senza entrare nel merito delle dichiarazioni contenute in un comunicato sindacale di un sindacato confederale minoritario, evidenzia che “un detenuto magrebino, improvvisamente, ha sferrato nel pomeriggio alcuni colpi con in manufatto artigianale appuntito mentre i due agenti cercavano di rimetterlo in cella poiché a regime ordinario. Gli agenti per accertamenti sono stati trasportati in ospedale ma parlare di tentato omicidio è davvero esagerato”.

Lapidario il commento di Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Castrogno è un carcere complicato e servono sempre più Agenti di Polizia Penitenziaria, ma non è con polemiche strumentali come questa che si rende un servizio alla comunità ed all’istituzione stessa. “Ed è giusto precisare che il SAPPE, attraverso i suoi segretari regionali e locali, ha sempre esposto le criticità dell’istituto di Teramo alle varie forze politiche provinciali invitandole a visitare la struttura onde poter proporre ed attivare offerte trattamentali alla popolazione detenuta e migliorare le condizioni lavorative di tutte le figure che operano all’interno della struttura di Castrogno”, conclude.