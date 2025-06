GUARDIA DI FINANZA; ABRUZZO: IN 18MESI SCOPERTI 240 EVASORI TOTALI, FRODI DA 113 MILIONI, CHILI DI DROGA...E SALVATE 223 PERSONE

Si è svolta oggi, nella caserma intitolata al "Sottotenente M.A.V.M. Tito Giorgi", sede del Comando Regionale Abruzzo, la cerimonia per il 251° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. Un momento solenne, aperto dalla deposizione di una corona al monumento dedicato al valoroso ufficiale caduto durante la repressione del brigantaggio nel XIX secolo, alla presenza del Comandante Regionale, Gen. B. Fabio Massimo Mendella, del Capo di Stato Maggiore, Col. Pierfrancesco Oriolo, e del Comandante Provinciale, Col. Cosimo Lamanuzzi.

Durante la cerimonia, è stato tracciato un bilancio delle attività svolte dai Reparti abruzzesi della Guardia di Finanza tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025, evidenziando un impegno costante e capillare nel contrasto alla criminalità economica, alla corruzione, agli sprechi nella spesa pubblica e nei traffici illeciti.

Oltre 7.780 interventi e 3.123 indagini: la Guardia di Finanza abruzzese in prima linea

Nel dettaglio, il Corpo ha identificato 240 evasori totali e 594 lavoratori irregolari, molti dei quali operavano attraverso il commercio elettronico. 982 persone sono state denunciate per reati tributari, con un arresto. Le frodi sui crediti d’imposta legati all’edilizia e all’energia hanno raggiunto i 235 milioni di euro, mentre i sequestri patrimoniali superano i 10 milioni.

Importante anche l’azione nel settore doganale e delle accise, con 71 kg di tabacchi lavorati sequestrati e un soggetto denunciato per contrabbando.

Spesa pubblica: accertate frodi per oltre 113 milioni di euro

La tutela delle risorse pubbliche ha visto 344 controlli legati al PNRR per oltre 295 milioni di euro, con particolare attenzione anche ai fondi europei dell’agricoltura e della pesca. Le indagini hanno fatto emergere frodi per 74 milioni in fondi UE e 39 milioni in fondi nazionali, portando alla denuncia di oltre 481 persone e 211 segnalazioni alla Corte dei Conti, con danni erariali stimati in 98 milioni di euro.

Nel settore degli appalti pubblici, le verifiche hanno interessato procedure per oltre 370 milioni di euro, con 2 arresti, 37 denunce e sequestri per 26 mila euro legati a episodi di corruzione.

Criminalità organizzata, riciclaggio e traffici: sequestri per milioni di euro

L’attività di contrasto alla criminalità organizzata ha portato al sequestro di beni per circa 9 milioni di euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 98 interventi, con 115 denunce e sequestri per quasi 16 milioni di euro. Sono state inoltre analizzate 636 segnalazioni di operazioni sospette, 19 delle quali connesse a finanziamento del terrorismo.

Nel settore fallimentare e del codice della crisi d’impresa, sequestrati beni per 5 milioni di euro. Denunciate 155 persone.

Lotta ai traffici illeciti: sequestrati oltre 114 kg di droga

L’attività antidroga ha permesso il sequestro di circa 114 chilogrammi di sostanze stupefacenti, con la denuncia di 228 soggetti, 56 dei quali arrestati. A questi si aggiungono 91 piante di cannabis e 362 segnalazioni ai Prefetti.

Nel contrasto alla contraffazione, sono stati sequestrati circa 4 milioni di prodotti falsi o non sicuri, oltre a 262 kg di alimenti contraffatti, tra cui carni e farine.

Soccorso alpino e aeronavale: 223 persone salvate in montagna

Il ruolo della Guardia di Finanza non si limita all’ambito economico. Grazie alle Stazioni di Soccorso Alpino di L’Aquila e Roccaraso, nei 18 mesi presi in esame sono stati effettuati 178 interventi di salvataggio, che hanno permesso di soccorrere 223 persone e recuperare 19 salme.

L’azione aeronavale, con base a Pescara, è stata potenziata nell’ambito del controllo delle coste adriatiche. Particolare rilievo ha avuto la partecipazione all’operazione “Montenegro 2024” sotto l’egida di Frontex.

Concorso alla sicurezza pubblica e al G7

Importante anche l’attività di ordine pubblico, svolta in sinergia con le altre forze di polizia, in occasione di eventi internazionali come il G7 a Pescara, dove sono stati impiegati 148 militari, 13 unità navali e 2 mezzi aerei.

Il Gen. Mendella, nel suo intervento, ha sottolineato come l’azione della Guardia di Finanza “sia sempre più caratterizzata da una visione multidisciplinare, al passo con le nuove sfide che la criminalità propone, e al servizio concreto della collettività, delle imprese sane e della legalità economica”.

La celebrazione, simbolo di memoria e impegno, ha rappresentato non solo un omaggio alla storia della Guardia di Finanza, ma anche uno sguardo deciso al futuro della sicurezza economica del Paese.