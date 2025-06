I LETTORI CI SCRIVONO/ «VI RACCONTO MONTICELLI E QUEL PROFUMO DI COMUNITA' CHE ALTROVE SI E' PERSO...»

Caro Direttore.

Questo piccolo messaggio nasce da un'esperienza diretta e personale e ha l'obiettivo di raccontare ciò che sono ancora oggi capaci di fare le piccole realtà che troviamo in giro per l'Italia, per l'Abruzzo e, nella fattispecie, nel teramano.

Sabato mi sono spostato con una splendida ragazza originaria del vostro sorprendente territorio e la cerimonia si è tenuta a Monticelli, piccola frazione del comune di Teramo.

Qui si respira ancora quel profumo di comunità che altrove si è perso. Tutto il paese sì è messo a disposizione: chi ci ha dato una mano cone bomboniere, chi con l'allestimento della piccola ma accogliente chiesa, chi con l'abbellimento delle viuzze del villaggio, chi con l'assistenza tecnica.

Certo, l'appartenenza della sposa al borgo potrebbe essere una scusante, ma le emozioni, le lacrime che tanti "monticellesi" hanno tirato fuori sono la dimostrazione di un attaccamento viscerale al paese di nascita e di vita. Qualcosa di sempre più unico.

Per me che sono toscano, cresciuto nella terra dei campanili, questo vale ancora di più.

Si è davvero respirata un'aria di altri tempi, un'emozione unica, dalla sera di venerdì con la serenata fino alla cerimonia del sabato.

Ci tengo a ringraziare chi ha dato una mano a far sì che questo fosse possibile, proprio in virtù dell'amore verso Monticelli e della collaborazione tra vicini (letteralmente).

Credo che piccole storie così meritino di essere raccontate, in un mondo in cui si rischia quotidianamente l'omologazione e la perdita dei rapporti tra persone.

Federico Badini