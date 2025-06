VIDEO/ INCENDIO A PIANO D’ACCIO: MOMENTI DI PAURA TRA RESIDENTI E COMMERCIANTI

Momenti di grande paura oggi poco prima delle 13 a Piano d’Accio, alla periferia di Teramo. Un incendio si è sviluppato dietro alla linea ferroviaria, propagandosi rapidamente fino a raggiungere l’area compresa tra il punto vendita "Action" e la zona dell’officina della BMW.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dal vento, hanno costretto all'intervento urgente dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con diversi mezzi e hanno lavorato duramente per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’intera area.

A scopo precauzionale, alcune auto parcheggiate nelle vicinanze — tra cui diversi veicoli nuovi ancora da targare — sono state spostate per evitare danni.

Tanta la paura tra i residenti e gli operatori commerciali della zona, allarmati dalla vicinanza del fuoco alle attività e alle abitazioni. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dell'incendio. Non si esclude l’origine dolosa.