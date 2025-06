A TORTORETO IL FESTIVAL “I LUOGHI DELL’ANIMA”: CORTOMETRAGGI, BREAK DANCE E SOLIDARIETÀ CONTRO IL CANCRO

Anche quest'anno l'associazione "IldonodiErrico" ha costruito una manifestazione per sostenere la ricerca contro il cancro e i servizi territoriali di assistenza in favore dei malati. In questa edizione la manifestazione avrà come scenario Tortoreto dove si svolgeranno un Festival di cortometraggi e un contest di breack dance e dove sarà collocata la panchina scultura realizzata dal masetro ceramista Nino De Simone.



Le giornate saranno così articolate:il 27 giugno 2025 dalle 21,30 " I luoghi dell'anima" - I Festival di cortomtraggi presso piazza Campo della Fiera a Tortoreto Alto (TE) con la proiezione dei migliori corti tra quelli inviati selezionati dalla giuria tecnica composta da Dimitri Bosi, Marco Chiarini, Marco Cassini, Leandro Di Donato, Pietro Albi Di Pasquale che assegnerà un premio di € 500,00 al vincitore.



I corti hanno dialogato sul tema "I luoghi dell'anima" in quanto la panchina scultura, realizzata dal maestro Nino De Simone, è uno strumento attraverso cui raccontare un ricordo, onorare la memoria di battaglie a loro modo eroiche ed invitare al dialogo ed alla sosta: il gesto artistico, atto pubblico, nasce da un nucleo privato ovvero dal ricordo di Errico Mattia Camarda, a cui l’associazione è intitolata, scomparso a vent’anni per un tumore incurabile.



Errico amava quel luogo e amava raccontarlo, tant’è che una sua amica, nel ricordarlo all’atto della morte, lo saluta con queste parole che saranno incise sulla panchina: “ Ciao Errì….ci rivediamo in quel posto da cui si vede tutto l’Abruzzo, le Marche e parte del Molise”. Quel posto è, appunto, la Fortellezza di Tortoreto Alto, luogo dell’anima di Errico.



Il filo narrativo dell’iniziativa, dunque, il tema attorno a cui sono stati invitati i registi giovani e non a confrontarsi è proprio questo, i luoghi dell’anima, nella sua più ampia accezione e nel suo più ampio significato narrativo ed artistico. I luoghi dell’anima possono essere uno spazio fisico, uno spazio metafisico, un ricordo, una sensazione o un luogo mentale, possono essere descritti con ogni tecnica cinematografica dalle immagini disegnate alle riprese e, soprattutto, possono rappresentare uno spazio personale oppure collettivo, reale o immaginario.



Il 28 giugno dalle 16,30 si svolge la parte dell'evento dedicata alla promozione della cultura giovanile che per quest'anno vede un contest di break dance intitolato “QuakeUP” nel quale le due categorie di partecipanti (Under 16 e Open) si cimenteranno in sfide uno contro uno per sottoporsi al giudizio tecnico di una giuria di rilievo nazionale composta dai breaker Eddy, Samael e Fat. Anche per questa serata ci sarà l'assegnazione di un premio ai migliori delle due categorie di € 50 e targa per la categoria Under16 e di € 500,00 e targa per la categoria Open.



“Le donazioni e tutto il ricavato delle due serate sarà, come sempre costume della nostra associazione, devoluto per la ricerca contro il cancro o per il supporto alle strutture ospedaliere e di ricerca di eccellenza del nostro territorio” dichiara Francesca Di Francesco che questa mattina ha presentato l’iniziativa in Provincia, con la partecipazione del presidente Camillo D’Angelo, di Dimitri Bosi della giuria dei corti e di Erica Celestini componente dell’Associazione.