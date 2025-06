ANTONIO PICCIONI È CAMPIONE EUROPEO DI KART: TRIONFO STORICO PER IL PILOTA TERAMANO NELLA KZ2 MASTERS

È Antonio Piccioni il nuovo Campione Europeo di kart nella categoria KZ2 Masters. Il pilota teramano, classe 1988, ha conquistato il titolo continentale nel weekend appena trascorso, sul prestigioso Circuito Internazionale Napoli di Sarno, al termine di una gara unica e ad altissimo tasso di adrenalina, valida per il Campionato Europeo FIA Karting 2025.

Piccioni, a bordo del suo TK Kart motorizzato TM Racing, ha condotto una gara intensa e ricca di colpi di scena, riuscendo a imporsi su un parterre di altissimo livello: in pista, tra gli altri, c’erano nomi di spicco come Davide Forè, Angelo Lombardo, Manuel Cozzaglio e il campione uscente Riccardo Nalon. Proprio quest’ultimo è stato costretto al ritiro nel corso del sesto giro per un problema meccanico, aprendo le porte a un finale emozionante.

Nel giro conclusivo, il duello tra Piccioni e il croato Habulin ha infiammato il pubblico: i due si sono affrontati ruota a ruota fino all’ultima curva, tagliando il traguardo appaiati. La spunta il pilota abruzzese per soli 40 millesimi di secondo, un margine che vale il titolo europeo. Sul podio, alle spalle di Piccioni e Habulin, sale anche Bifulco, promosso dopo le penalizzazioni comminate a Forè e Lombardo per un contatto nei giri finali.

UN TRIONFO CHE PORTA IN ALTO TERAMO E L’ABRUZZO

Il successo continentale arricchisce un palmarès già straordinario: Piccioni è stato Campione Italiano per quattro anni consecutivi (2021–2024), e ora aggiunge al suo curriculum il titolo più ambito a livello europeo. Un risultato che rende orgoglioso l’intero territorio teramano e il movimento motoristico abruzzese.

Carmine Cellinese, presidente dell’Aci Abruzzo e dell’Aci Teramo, ha espresso grande soddisfazione: «Questo successo è il coronamento di un percorso di dedizione, sacrificio e costanza. Non è un caso che, alla vigilia della competizione, Antonio sia stato nostro ospite in piazza Martiri a Teramo come testimonial per i bambini delle scuole: un esempio positivo dentro e fuori dalla pista».

ORA L’OBIETTIVO È IL MONDIALE

L’attenzione ora si sposta sul prossimo grande appuntamento: il Campionato del Mondo, in programma a Franciacorta dal 9 al 12 ottobre. «Facciamo il più grande in bocca al lupo ad Antonio – conclude Cellinese – e invitiamo tutta la comunità teramana a sostenere questa nuova stella dello sport, che porta con sé i valori e l’orgoglio del nostro territorio».