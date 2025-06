PSYCOSÌ / IL VIAGGIO NON È MAI L’AZIONE DEL PARTIRE, MA..



Quando inizia un viaggio? L' ultima intervista di Psycosí, prima della pausa estiva, è dedicata all' esperienza per eccellenza... partire, andare... viaggiare. Ci può arricchire, ci può sorprendere, ci può anche salvare... ma l' importante è spostarsi. Che sia intercontinentale o di pochi chilometri...se non mentale..un viaggio è comunque accogliere l'ignoto! Ce lo spiega, in questa bella intervista di Bianca Sortino (e ce ne racconta qualcuno dei suoi) il grande doc de Berardis!

E allora... buon viaggio a tutti!