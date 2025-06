TURISTI INVESTITI SUL LUNGOMARE AD ALBA ADRIATICA: FAMIGLIA SALVA PER MIRACOLO, DENUNCIATO UN NEOPATENTATO ROMANO

Poteva trasformarsi in tragedia la tranquilla passeggiata serale di una famiglia di turisti del Nord Italia, in vacanza a Villa Fiore di Alba Adriatica. E' accaduto all’altezza dell’hotel Atlas, padre, madre, la loro bimba di pochi mesi e i nonni materni sono stati travolti da una vettura guidata da un giovane turista romano neopatentato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la famiglia stava attraversando il lungomare quando ha notato una macchina ferma sulla carreggiata. Pensando che il conducente si fosse arrestato per farli passare, hanno iniziato l’attraversamento. Ma proprio in quel momento, il giovane ha improvvisamente inserito la marcia, urtandoli e facendoli cadere a terra. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi: solo contusioni ed escoriazioni. La madre teneva la piccola in braccio, mentre l’unico a evitare l’impatto è stato il padre della bambina, che è riuscito a spostarsi in tempo. Sottoposto ai controlli, il conducente è risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito. In quanto neopatentato, per lui le conseguenze potrebbero essere pesanti: è stato denunciato per lesioni stradali e guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata.Solo lo spavento, per fortuna, e tanta rabbia per un gesto che poteva avere conseguenze ben peggiori.