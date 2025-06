POLISERVICE, APPROVATO BILANCIO CON UN UTILE RECORD CHE SFIORA GLI 800MILA EURO



Per la prima volta dalla sua costituzione, la Poliservice S.p.A., società in house che gestisce i servizi ambientali in diversi comuni della provincia teramana, chiude il bilancio con un attivo di esercizio senza precedenti: 785.987 euro. Il documento economico-finanziario è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci, con la sola assenza dei rappresentanti di Colonnella e Controguerra. Un risultato definito da più parti come "storico", considerando che la società, sin dalla sua nascita, non aveva mai registrato un utile così significativo. Un’inversione di tendenza che testimonia della gestione efficiente guidata dal presidente Gabriele Di Natale, frutto di una razionalizzazione dei costi, miglioramento dei processi interni e una maggiore attenzione alla sostenibilità economica. Lo stesso presidente della Poliservice ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come l’attivo conseguito non rappresenti solo un indicatore economico, ma anche un segnale di solidità e affidabilità nei confronti dei comuni serviti e dei cittadini. L’assenza di Colonnella e Controguerra – due dei comuni consorziati – non ha tuttavia influito sull’approvazione del bilancio, alla luce della crescente centralità che Poliservice riveste nella gestione dei servizi pubblici locali. Con questo bilancio, Poliservice si candida a diventare un modello gestionale nel panorama dei servizi ambientali regionali, in un periodo in cui molte partecipate pubbliche italiane sono ancora alle prese con conti in rosso e piani di risanamento.