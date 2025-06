GUASTO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA FONTE REGINA: BRUCIATO CAVO DI MEDIA TENSIONE

Un guasto alla rete elettrica si è verificato alle prime luci dell’alba in via Fonte Regina, all’incrocio con via Guido II. Intorno alle ore 4:30 è stato segnalato l’incendio di un cavo di media tensione. I tecnici sono immediatamente intervenuti sul posto per avviare le operazioni di riparazione, che proseguiranno per l’intera giornata.Grazie all’attivazione di un by-pass temporaneo, è stata comunque garantita la continuità della fornitura elettrica all’intero quartiere, evitando disagi maggiori ai residenti e alle attività della zona. Sul posto sono presenti le squadre specializzate per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il servizio in modo definitivo ed il vigile ecologico Vincenzo Calvarese..