VIDEO-FOTO/ TUTTI I FINE SETTIMANA ESCURSIONI AI PRATI DI TIVO CON LA COMPAGNIA DELLE GUIDE

Al via la stagione estiva ai piedi del Gran Sasso: da sabato 28 giugno, ogni fine settimana sarà possibile partecipare ad escursioni guidate tra i suggestivi sentieri di Prati di Tivo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Antonio Riccioni, proprietario del Bar Prati di Tivo, e la Compagnia delle Guide, da sempre attiva nella valorizzazione del territorio montano. Le escursioni, adatte a tutti, si terranno ogni sabato e domenica fino a settembre. La partenza è fissata per le ore 9:30, con un itinerario di circa tre ore alla scoperta di percorsi ricchi di storia, natura e panorami mozzafiato. Il rientro è previsto intorno all’ora di pranzo, che potrà essere consumato proprio presso il locale “Prati di Tivo”, punto di riferimento per escursionisti e visitatori. Un’occasione perfetta per vivere la montagna in sicurezza e godere delle bellezze del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

"È un modo" commenta Antonio Riccioni " per sfatare il mito di una montagna in sofferenza e abbandonata a sè stessa, piuttosto, insieme alla Compagnia delle guide, si è pensato di offrire un servizio semplice ma fondamentale per vivacizzare e valorizzare un territorio ricco di bellezza naturale come il nostro."

Attraverso i percorsi proposti nel fitto calendario estivo, prende forma l'emozione di immergersi nella natura alle falde del ghiacciaio più importante dell'Appennino centro meridionale, con la possibilità di esplorarne anche le vette accompagnati dalla guida di esperti, spianando la strada al turismo ecosostenibile.

"Il nostro è un territorio unico" dichiara Biagio Mengoli per la Compagnia delle guide "da apprezzare e potenziare. Caledarizzare appuntamenti fissi, adatti a tutti, permette a famiglie intere di godere dei panorami magnifici sull'Adriatico che si scoprono dall'alto del nostro Abruzzo."

EUGENIA DI GIANDOMENICO