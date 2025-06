GUARDIA DI FINANZA TERAMO: 251° ANNIVERSARIO CON BILANCIO OPERATIVO. OLTRE 1.100 INTERVENTI CONTRO EVASIONE, FRODI E CRIMINALITÀ

Si celebra oggi, mercoledì 25 giugno, alle ore 19, nella storica Caserma “Ten. M.A.V.M. Andrea Costantini”, il 251° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. Alla cerimonia prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose della provincia. L’occasione è stata anche utile per tracciare un bilancio operativo delle attività svolte dal Comando Provinciale di Teramo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025.

Un anno e mezzo di attività a tutela di cittadini e imprese

Oltre 1.146 interventi e indagini per contrastare reati economico-finanziari, evasione, frodi e infiltrazioni criminali nell’economia legale. La Guardia di Finanza ha dimostrato un impegno “a tutto campo” a difesa del tessuto produttivo e sociale.

Frodi fiscali e lavoro nero: 125 denunciati

Nel dettaglio, sono stati scoperti 37 evasori totali e 99 lavoratori in nero o irregolari, anche in ambito di e-commerce. Denunciati 125 soggetti per reati tributari, con sequestri per oltre 1,1 milioni di euro. Individuati anche due casi di evasione fiscale internazionale. Verificati crediti d’imposta edilizi e energetici ad alto rischio.

Spesa pubblica e PNRR: accertate frodi per oltre 24 milioni

In materia di spesa pubblica, 416 interventi, con particolare attenzione a reddito di cittadinanza e misure di inclusione-lavoro. Accertati oltre 2,2 milioni di euro di contributi europei percepiti indebitamente e oltre 24,7 milioni in frodi a danno della finanza nazionale. Denunciati 123 soggetti e stimati danni erariali per 76 milioni di euro.

Riciclaggio e reati finanziari: sequestri per 23 milioni

Sul fronte del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, 8 operazioni hanno portato alla denuncia di 27 persone e proposte di sequestro per oltre 23 milioni di euro. Tre indagini condotte anche sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Controlli antimafia, droga e contraffazione

Oltre 1.400 accertamenti antimafia svolti su richiesta delle Prefetture. Sequestrati 13,5 kg di droga (prevalentemente cocaina e marijuana). Sul fronte della contraffazione, sequestrati oltre 1,6 milioni di prodotti irregolari, falsi o non sicuri.

L'evento di oggi non è solo un momento celebrativo, ma anche l’occasione per riaffermare l’impegno quotidiano della Guardia di Finanza nel contrastare ogni forma di illecito e nel garantire legalità, trasparenza e sicurezza economica sul territorio teramano.