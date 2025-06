ALLARME BLUE TONGUE: PECORE MALATE IN ABRUZZO, MARCHE E MOLISE. ANNULLATO L’EVENTO SULLA TRANSUMANZA A PIANO ROSETO

Scatta l’allerta sanitaria in Abruzzo, Marche e Molise per la diffusione della blue tongue, la febbre catarrale degli ovini, malattia virale non trasmissibile all’uomo ma potenzialmente devastante per gli allevamenti. Diversi focolai sono stati segnalati in queste tre regioni, con pecore infette e capi che manifestano sintomi evidenti della patologia ed anche sulle montagne teramane.

In via precauzionale, e per evitare ogni altro rischio di contagio, è stato annullato l’evento dedicato alla transumanza che si sarebbe dovuto tenere ai primi di luglio a Piano Roseto, nel territorio tra Crognaleto e Cortino, in provincia di Teramo. Sono decine e decine i capi di percore morte in montagna in queste settimane.

La manifestazione, fortemente attesa, rientrava nella cornice della 162ª edizione della Fiera della Pastorizia, programmata per i giorni 4, 5 e 6 luglio. Un appuntamento storico, legato alle radici della cultura montana abruzzese e al ciclo tradizionale della pastorizia transumante, che ogni anno richiama allevatori, famiglie e appassionati da tutta la regione e oltre.

La decisione di annullare l’evento è stata presa dai sindaci di Crognaleto e Cortino in accordo tra organizzatori e autorità veterinarie, considerate le dimensioni e le caratteristiche dell’appuntamento, che prevedeva la presenza di decine di greggi, animali da pascolo e numerosi visitatori.

La blue tongue, pur non rappresentando un pericolo per l’uomo, può causare febbre, lesioni e decesso negli ovini, con alti tassi di mortalità e gravi perdite economiche per gli allevatori. Per questo, le autorità sanitarie regionali hanno attivato un piano di contenimento che include:

Zone di restrizione per il movimento del bestiame

Sorveglianza attiva sui capi

Interventi di profilassi e controllo entomologico, dato che la malattia si trasmette tramite insetti vettori (culicoidi).

L’allerta resta particolarmente alta nel comprensorio montano del teramano, dove si concentra una delle maggiori realtà di allevamento estensivo e transumante dell’Abruzzo.