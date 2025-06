RASSEGNA OVINI A RISCHIO PER LA BLUE TONGUE: INCERTEZZA SULLA MANIFESTAZIONE DEL 5 AGOSTO A CAMPO IMPERATORE

Potrebbe essere a rischio anche la 64ª edizione della Rassegna Ovini, in programma il prossimo 5 agosto a Fonte Macina, nel cuore di Campo Imperatore. A preoccupare sono i focolai di blue tongue, la malattia virale che sta colpendo ovini e altri ruminanti in Abruzzo, Marche e Molise, già responsabile dell’annullamento di altre manifestazioni legate alla pastorizia, come quella di Piano Roseto a inizio luglio.

La Rassegna rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate abruzzese, con la partecipazione di allevatori da tutta la regione e migliaia di capi di bestiame. Accanto agli animali, anche stand gastronomici, artigianato locale, degustazioni, musica popolare e folklore, per celebrare la cultura e la tradizione della transumanza.

Oltre a essere un’occasione di festa, la Rassegna è anche una vetrina per le eccellenze agroalimentari dell'entroterra, con prodotti come formaggi, salumi, tartufi e miele, e i concorsi caseari che premiano le migliori produzioni locali.

L’eventuale conferma o cancellazione dell’evento sarà legata all’evolversi della situazione sanitaria nei prossimi gioeni. Le autorità veterinarie regionali, in collaborazione con gli organizzatori, stanno monitorando attentamente l’emergenza e valuteranno nei prossimi giorni le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione.

Per il momento, l’allerta resta alta e la possibilità di una nuova sospensione, come già accaduto per altre fiere zootecniche, non è esclusa. Non sono a rischio gli eventi collegati alle manifestazioni e sagre con gli arrosticini.