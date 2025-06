UNITE. ELETTI I DIRETTORI DI DIPARTIMENTO: SI RAFFORZA LA LEADERSHIP DEL RETTORE CORSI

Ogni rivoluzione, per quanto pacifica, sottintende sempre un cambiamento dello status quo ante, che inevitabilmente agita chi non avrebbe mai voluto quel cambiamento, men che mai quella rivoluzione. Di pari passo, però, quella stessa rivoluzione deve creare consenso diventando, per usare un termine moderno, virale oltre che vitale. Per questo, assumevano una grande importanza le nomine dei nuovi direttori di dipartimento, perché segnavano già un primo banco dj prova dell’era corsiana, ovvero della nuova idea di Ateneo proposta dal Magnifico Rettore Christian Corsi che, molto più di quanto appaia all’esterno, sta scardinando antiche prassi che da sempre ostacolano, frenano o impediscono la crescita dell’Ateneo aprutino. L’era Corsi non è solo una definizione giornalistica, ma una vera e propria rivoluzione, coraggiosa anche, che oggi è stata in qualche modo “giudicata” dal popolo dell’UniTe. Il risultato, è una chiarissima manifestazione di sostegno al nuovo corso, espressa con la più eloquente delle armi democratiche: eleggendo direttori che si riconoscono nel programma del nuovo Rettore. I nuovi direttori eletti sono una conferma evidente della leadership del Magnifico Rettore Cristian Corsi, che si conferma sempre più punto di riferimento centrale dell'Ateneo.

Adesso, le nomine.

Giurisprudenza. La direttrice Professoressa Emanuela Pistoia ha vinto sul professor Enzo Di Salvatore. La professoressa Pistoia è corsiana della prima ora, vicinissima fin dai primi giorni del mandato al rettore Corsi.

Bioscienze. Direttore è il professor Nicola Bernabò, candidato unico dopo che si è ritirata, dieci giorni, fa la professoressa Paola Pittia, che era considerata molto vicina all'ex rettore Dino Mastrocola, tanto che questa stessa candidatura, poi ritirata, è stata interpretata da molti come un tentativo dell’ex rettore di riaffermare una sua area di consenso in Ateneo. L’eletto professor Bernabò, è corsiano da prima della prima ora, essendo stato firmatario della candidatura di Corsii.

Medicina veterinaria. Candidatura unica, quella del professor Giorgio Vignola, anche in questo caso si tratta dj un docente vicinissimo al nuovo rettore, firmatario della candidatura di Corsi e convinto sostenitore del nuovo corso.

Scienze della Comunicazione. Scelta di continuità, quella della Professoressa Paola Besutti, candidata unica, già vicedirettrice quando il Rettore Corsi era Direttore di dipartimento, anche in questo caso si tratta di una persona vicinissima al rettore.

Scienze Politiche. Eletto il professor Pasquale Iuso, figura tradizionalmente impegnata nel sostegno istituzionale all’Ateneo teramano.