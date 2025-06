BIG MATCH. ALFREDO NATALI TORNA ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE, ECCO IL NUOVO DIRETTIVO

L'Associazione Culturale “Big Match” di Teramo ha rinnovato le cariche del proprio Direttivo durante l'ultima assemblea dei soci, svoltasi nei giorni scorsi. Alfredo Natali torna alla guida dell'Associazione, succedendo a Carla Casalena che ha ricoperto il ruolo di presidente negli ultimi tre anni. L'Associazione Culturale “Big Match” di Teramo ha rinnovato le cariche del proprio Direttivo durante l'ultima assemblea dei soci, svoltasi nei giorni scorsi.torna alla guida dell'Associazione, succedendo ache ha ricoperto il ruolo di presidente negli ultimi tre anni.



Carla Casalena manterrà un ruolo chiave all'interno del nuovo Direttivo, assumendo l'importante incarico di Vicepresidente e di Responsabile Eventi e Comunicazione Istituzionale, a testimonianza del suo prezioso contributo e dell’esperienza maturata nel corso del suo mandato.



La nuova composizione del Direttivo è stata pensata per valorizzare le competenze specifiche di ogni membro, assegnando funzioni mirate per un'azione più efficace e coordinata. L'obiettivo è rafforzare la presenza dell'Associazione sul territorio e ampliare la propria offerta culturale e sociale. "Big Match" si prepara così a una nuova fase, ricca di iniziative e progetti volti a promuovere la cultura e l'aggregazione nella comunità teramana.



Di seguito, i membri del nuovo Direttivo e le rispettive deleghe:



Alfredo Natali: Presidente;



Carla Casalena:Vicepresidente e Responsabile Eventi e Comunicazione Istituzionale;



Corrado Pelizzi Narcisi: Referente per la Partecipazione Giovanile e Reti Giovanili;



Filippo Mosca: Responsabile Segreteria Progetti, Bandi e Relazioni Istituzionali;



Luigi Di Liborio:Coordinatore Relazioni Esterne e Sviluppo Partnership;



Marco Possenti: Segretario Amministrativo e Responsabile Contabilità;



Piero Di Pasquale:Coordinatore Rassegne Culturali ed Eventi Artistici;



Roberto Tullii: Responsabile Innovazione e Sviluppo Creativo;





Tonino Di Raimondo: Responsabile Attività Sociali e Rapporti con il Terzo Settore;



Vincenzo Cordone: Responsabile Comunicazione Visiva e Campagne Pubblicitarie;



“Sono entusiasta di tornare alla guida di un'associazione così dinamica - ha dichiarato il neopresidente Alfredo Natali - Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Carla Casalena per l'impegno, la dedizione e l'ottimo lavoro svolto in questi tre anni di presidenza, assieme a tutto il resto della squadra. Anni in cui ha saputo mantenere viva e vitale l'Associazione, facendola crescere ulteriormente e lasciandoci un'eredità preziosa su cui costruire il futuro e i prossimi eventi”.



“Sono orgogliosa dei successi che abbiamo ottenuto insieme in questi tre anni – il bilancio di Carla Casalena - Abbiamo lavorato con passione per offrire alla nostra comunità eventi di qualità e occasioni di crescita culturale. Il nostro fiore all'occhiello rimane sicuramente “Aspettando il Primo Maggio”, un appuntamento ormai consolidato che ha saputo coinvolgere migliaia di persone. Ma non solo: abbiamo realizzato mostre, eventi dedicati all'indimenticabile Ivan Graziani, innovative installazioni artistiche e manifestazioni che hanno arricchito il panorama culturale teramano. Sono certa che questo nuovo assetto del Direttivo, con la distribuzione di diverse cariche, riuscirà a portare l'Associazione verso traguardi ancora più ambiziosi”.