ANNULLATE LE ELEZIONI IN 27 SEZIONI, A PESCARA SI TORNA A VOTARE

Colpo di scena a Pescara a un anno

dalle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, che avevano sancito la

conferma al primo turno del sindaco di centrodestra Carlo Masci.

Il Tar, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da due

cittadini vicini al candidato di centrosinistra e da una ex

consigliera comunale, ha disposto l'"annullamento degli atti di

proclamazione degli eletti dei candidati a sindaco e Consiglieri

Comunali", oltre all'"obbligo di ripetere il procedimento

elettorale" per 27 sezioni. I giudici, tra l'altro, hanno

trasmesso gli atti alla Procura per valutare la sussistenza di

ipotesi di reato.

Carlo Masci, alla guida di una coalizione di centrodestra,

aveva superato la soglia del 50% per soli 584 voti, raggiungendo

il 50,95%, mentre il candidato di centrosinistra, Carlo

Costantini, si era fermato al 34,24%. Nel ricorso, presentato a

due mesi dal voto, venivano contestate presunte irregolarità in

più dei due terzi dei 170 seggi. Oggi, a oltre un anno da quella

tornata elettorale, dopo richieste di verifiche e rinvii, è

arrivata la tanto attesa sentenza.

I giudici parlano di "vizi che trascendono aspetti meramente

formali" e di "numerosissime irregolarità", al punto che "non è

stato raggiunto lo scopo di fornire un sufficiente grado di

certezza in ordine all'autenticità, attendibilità e genuinità

delle operazioni e del risultato elettorale". Al centro della

sentenza c'è il concetto di prova di resistenza: "Il numero di

584 voti in più rispetto a 30.952 - si legge - deve essere

individuato come soglia ai fini della prova di resistenza avendo

consentito la elezione al primo turno". Il numero di schede

"sulle quali vi è assoluta incertezza", scrivono, "supera di per

sé il numero necessario ai fini della prova di resistenza" e, di

conseguenza, "le operazioni elettorali devono essere ripetute in

tutte le sezioni in cui si è riscontrato il vizio ritenuto

grave". Mentre la Procura dovrà valutare eventuali ipotesi di

reato, "fino alla nuova proclamazione, a seguito del rinnovo

parziale delle elezioni, gli attuali organi elettivi comunali

continuano a esercitare le loro funzioni, per quanto attiene

all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e

indifferibili", scrive il Tar.

Il sindaco Carlo Masci annuncia ricorso al Consiglio di

Stato, parla di "errori formali dei presidenti di seggio" e dice

che la sentenza "appare travisare fatti e numeri, è distorta

nelle motivazioni, errata nelle conclusioni, ma soprattutto non

rispettosa della volontà popolare", creando un "vulnus

pericoloso". Per Carlo Costantini "il Tar ha accertato che il

risultato elettorale non è attendibile, non è genuino e non è

veritiero. Alla Procura spetterà il compito di accertare se si è

trattato di brogli o solo di irregolarità, per quanto

gravissime. I giudici - conclude - hanno ravvisato gravissime

irregolarità in nessun modo sanabili".