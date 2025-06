AUTO CONTRO SCOOTER, GRAVE UN TRENTASEIENNE

È in gravi condizioni il motociclista 36enne coinvolto in un violento incidente avvenuto questa sera sul Lungomare Rodi, all’incrocio con via Lepanto, nei pressi del bar "L’Angolo". L’uomo è stato travolto da un’auto per cause ancora in corso di accertamento. Subito dopo l’impatto, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro, trasportandolo d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo. Secondo quanto si apprende, avrebbe riportato un grave politrauma. Presenti anche gli agenti per i rilievi del caso e una squadra operativa della società Pissta, intervenuta per la messa in sicurezza e la sistemazione della sede stradale. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e bonifica.