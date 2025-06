CAMBIO AL VERTICE DELLA POLIZIA STRADALE DI TERAMO: ARRIVA IL COMMISSARIO DELLI ROCIOLI

Cambio della guardia alla guida della Polizia Stradale di Teramo. Si è insediato ufficialmente il nuovo dirigente, il commissario Marcello Delli Rocioli, che subentra al commissario capo Valentina Lollobattista, recentemente nominata comandante della Stradale di Frosinone.

Delli Rocioli, 58 anni, laureato in Economia e Management, vanta un’esperienza pluridecennale maturata all’interno del Centro Operativo Autostradale (Coa) di Pescara, dove ha prestato servizio per oltre vent’anni. Durante la sua carriera si è distinto in numerose operazioni di controllo e sicurezza stradale, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità: è stato comandante della Stradale di Pineto e dirigente della tratta autostradale A14 nel comparto pescarese.

Negli ultimi due anni aveva già operato a Teramo in qualità di vice dirigente, acquisendo così una conoscenza approfondita delle dinamiche locali. Ora, alla guida della Stradale provinciale, potrà contare su un organico di 48 unità, che comprende anche i distaccamenti di Giulianova e Pineto.

Il nuovo dirigente ha sottolineato l’importanza della sinergia tra i diversi corpi di polizia e ha già annunciato un potenziamento dei controlli lungo le principali arterie viarie. Particolare attenzione sarà riservata alle zone costiere, con un’intensificazione della presenza degli agenti sulle strade per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

Una nomina che arriva in un momento strategico per il territorio, con l’avvio della stagione turistica e l’incremento del traffico veicolare lungo la costa adriatica. La Polizia Stradale di Teramo si prepara dunque a un’estate di lavoro intenso, sotto una nuova guida che conosce già bene il territorio e le sue sfide.