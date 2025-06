TRUFFA I RISTORANTI SPACCIANDOSI PER AMICO DEL SINDACO



È tornato a colpire il truffatore seriale che si spaccia per amico del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Dopo una pausa di alcuni mesi e una precedente denuncia pubblica da parte del primo cittadino, l’uomo – già segnalato da vari esercenti – ha ripreso il suo ingannevole schema: si presenta nei locali, consuma il pasto e, al momento di pagare, finge un malfunzionamento della carta di credito. A quel punto, afferma di essere in contatto diretto con il sindaco o altri assessori e promette di tornare a saldare il conto. Per rendere più credibile la truffa, mostrerebbe anche un tesserino (probabilmente falso) del Comune di Pescara.