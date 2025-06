GUIDA UBRIACO E DROGATO, PROVOCA DUE INCIDENTI E SCAPPA

Guida in stato di ebbrezza e causa due incidenti stradali nel centro cittadino. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando l'uomo, in 34enne, alla guida di un'auto, ha provocato due incidenti stradali a Giulianova urtando prima un veicolo in transito e poi un'altra auto parcheggiata. In entrambi i casi, il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso né fornire le proprie generalità. Grazie all'immediata attivazione della pattuglia dell'Arma, è stato localizzato intorno alle ore 21:00, nella zona di Colleranesco, mentre tentava di occultare il veicolo incidentato. Sottoposto ad accertamenti con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 1 g/l. Ha inoltre opposto rifiuto agli esami per l'accertamento dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto circa 2 grammi di eroina, immediatamente sequestrata. Nei suoi confronti sono scattate diverse contestazioni, tra cui guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, detenzione di stupefacente per uso personale, fuga dopo incidente con danni e omissione di informazioni alla controparte.