EVENTI: MIRIAM DE BERARDIS

L'opera di Miriam De Berardis mi è molto famigliare perché la frequento da decenni. Da decenni osservo con interesse e attenzione il suo procedere attraverso linguaggi e forme le più varie. Tutti questi linguaggi e queste forme, però, segnano una costante: il carattere autoriale. Vale a dire che ogni oggetto che esce dalla bottega di questa artista ha, inconfondibile, impressa la sua firma.

Più di tutto di Miriam De Berardis amo la poesia, i suoi versi. Quel suo, e solo suo, descrivere la vita per larcerti. Sprazzi. Visuali che sempre aprono a uno spaccato della vita Nostra.

Ma Miriam De Berardis sorprende sempre. Sempre si deve tornare a riragionare sul suo lavoro perché aggiunge ogni volta nuove cose al suo fare. Difatti, straordinario è il suo ultimo ingresso nella fotografia, arte che sperimenta con l'utilizzo del più semplice degli smartphone: di questo odioso strumento della modernità, da grande artista, da sperimentatrice del tutto, riesce a fare un alleato del pensiero creativo dell'essere umano, con il quale pesca il particolare nella banalità del quotidiano, come quando inquadra strettamente uno zerbino per farne una foresta, per fare del quotidiano arte, poesia. E questa via la scopre molto prima di Instagram e di altri divulgatori del digitale, con i quali non ha alcuna famigliarità; fatto della sua pratica artistica che aggiunge, allora, ulteriore valore a questa sua propria via verso l'immagine digitale, che lega al fare del guardare il tutto partendo sempre dall'occhio umano.

Miriam De Berardis è poeta sempre.

MASSIMO RIDOLFI

VERSI-VERSO

Poesia Pittura

di Miriam DE BERARDIS

Santa Maria a Bitetto

Teramo

LUNEDÌ 30 giugno 2025 ore 18:00

Introdurrà il Dott. Domenico DE BERARDIS

Letture a cura di Maria Paola FABIOCCHI

Musiche a cura di LUCA MATANI