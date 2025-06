FRANA A PIANO ROSETO, STRADA ANCORA CHIUSA: IL GEOLOGO DELLA REGIONE CONSIGLIA INDAGINI APPROFONDITE

La frana (verificatasi nel marzo scorso) , che ha fatto scivolare massi di grandi proporzioni sulla provinciale 45/a fra Crognaleto e Piano Roseto, richiede secondo gli esperti un esame più approfondito per verificare se siamo in presenza di un fenomeno vasto o piuttosto di un distacco che ha interessato singoli massi.



Il dialogo con la Regione, la Protezione Civile e quindi il Comune di Crognaleto resta aperto per trovare una soluzione e una copertura economica all’intervento. Come noto la Provincia non ha più alcuna competenza sui versanti che sono gestiti dalla Regione e dalla Protezione Civile. L’Ente ha provveduto a liberare la strada dalla maggior parte dei detriti ma i grandi massi sono ancora sulla carreggiata anche per consentire le opportune e ulteriori indagini. Per il momento, quindi, bisognerà continuare a utilizzare la viabilità alternativa in attesa di un intervento che possa far comprendere meglio le cause del dissesto e rimuoverne le cause.